Тегеран, 24 марта, 2022, 07:39 — ИА Регнум. 23 марта глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что страна представит свои достижения в областях здравоохранения, сельского хозяйства, радиационной защиты продуктов в Национальный день ядерных технологий (9 апреля). Об этом сообщило иранское агентство Mehta News.

Ссылаясь на обнародование значительных достижений в различных областях, глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эсламизаявил, что отечественные радиофармпрепараты были произведены для лечения рака и вступят в клиническую фазу после получения лицензии от министерства здравоохранения и медицинского образования.

Рассказывая о программах, разработанных Организацией по атомной энергии Ирана (AEOI), Эслами подтвердил, что организация представит свои последние достижения в области здравоохранения, сельского хозяйства и радиационной защиты продуктов питания в Национальный день ядерных технологий.

Отвечая на вопрос о возможностях ученых атомной отрасли страны и вступлении Ирана в клуб могущественных стран с ядерными технологиями, иранский представитель отметил, что вопрос присутствия Ирана среди ядерных держав мира является ключевым на сегодняшний день.