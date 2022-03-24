Лозанна, Швейцария, , 07:21 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

«FINA подтвердила, что спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии не примут участия в предстоящем 19-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Будапеште (Венгрия) с 18 июня по 3 июля.

Напомним, в начале марта FINA приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении российского пловца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в митинге-концерте, который прошёл 18 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

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