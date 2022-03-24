Тегеран, , 07:46 — REGNUM 23 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан встретился и провёл переговоры с советником президента Сирии по национальной безопасности Али Мамлуком. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан на встрече упомянул о неустанных усилиях Исламской Республики Иран по борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе, заверив советника по безопасности Сирии в постоянной поддержке Исламской Республики Иран сирийского правительства и нации.

Советник президента Сирии по национальной безопасности Али Мамлук, со своей стороны, упомянул о доминирующей роли Исламской Республики Иран в укреплении регионального мира и безопасности, особенно в кампании против террористических группировок.

«Уникальная роль, которую сыграл генерал-майор Кассем Сулеймани, принявший мученическую смерть в этом отношении, вполне достойна уважения», — отметил он.