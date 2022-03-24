Тегеран, , 07:44 — REGNUM 23 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что США утверждают, что стремятся решить проблемы и достичь соглашения с Исламской Республикой, однако американская сторона должна продемонстрировать свою добрую волю на практике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан, находящийся с визитом в Дамаске, сделал эти замечания на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы, имеющие двустороннее значение.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что в экономическом и торговом сотрудничестве между Ираном и Сирией началась новая глава отношений.

Он подчеркнул, что Иран приветствует нормализацию отношений стран региона с Сирией, заявив, что Тегеран выступает против любой войны в регионе, поддерживая исключительно мирное урегулирование кризисов посредством диалога.

Амирабдоллахиан прокомментировал ситуацию на Украине, сообщив, что украинский кризис имеет мирное политическое решение.