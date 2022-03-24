Тегеран, , 07:44 — REGNUM 23 марта министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амирабдоллахиан заявил: «Мы близки к соглашению больше, чем когда-либо». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан, находящийся с визитом в Дамаске, сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом.

Министр иностранных дел отметил, что Иран представил американским властям новые предложения по достижению соглашения через координатора ЕС и дал понять, что страна не позволит кому-либо пересекать свои красные линии.

Он также подчеркнул, что если американская сторона будет действовать реалистично, Иран готов завершить сделку в Вене на уровне министров иностранных дел.

Восьмой раунд венских переговоров по отмене антииранских санкций возобновился в австрийской столице 8 февраля после 11-дневного перерыва для консультаций. Это оказался самый продолжительный раунд переговоров на сегодняшний день.