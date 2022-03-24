Тегеран, 24 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. 23 марта министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиан заявил: «Мы близки к соглашению больше, чем когда-либо». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амир Абдоллахиан, находящийся с визитом в Дамаске, сделал это заявление на совместной пресс-конференции со своим сирийским коллегойФейсалом Мекдадом.

Министр иностранных дел отметил, что Иран представил американским властям новые предложения по достижению соглашения через координатора ЕС, и дал понять, что страна не позволит кому-либо пересекать свои красные линии.

Он также подчеркнул, что если американская сторона будет действовать реалистично, Иран готов завершить сделку в Вене на уровне министров иностранных дел.

Восьмой раунд венских переговоров по отмене антииранских санкций возобновился в австрийской столице 8 февраля после 11-дневного перерыва для консультаций. Это оказался самый продолжительный раунд переговоров на сегодняшний день.