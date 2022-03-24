Лозанна, Швейцария, , 07:12 — REGNUM Дисциплинарное дело в отношении российского пловца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова возбудила Международная федерация плавания (FINA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Дисциплинарная комиссия FINA возбудила дело против российского пловца Евгения Рылова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с участием пловца в митинге-концерте, который прошёл 18 марта на стадионе «Лужники» в Москве. При этом исполнительный директор FINA «потребовал ускорить разбирательство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рылов отказался ехать на чемпионат мира по плаванию, который пройдёт в Венгрии, в знак поддержки отстранённых российских спортсменов.

До этого производитель экипировки для плавания Speedo остановил действие спонсорского контракта с Рыловым из-за его участия в митинге-концерте.

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