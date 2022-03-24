Нью-Дели, , 07:11 — REGNUM Индийская госкомпания Indian Oil Corporation (IOC) закупила у России 3 млн баррелей нефти Urals, сообщает газета Deccan Herald со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, российскую нефть индийское предприятие закупило и поставщика Vitol в рамках контракта на поставки в мае. Отмечается, что российский поставщик предоставил IOC скидку при покупке. Газета отмечает, что это уже вторая закупка нефти из России у компании IOC за прошедший месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индийские компании закупили у России около 7 млн баррелей нефти марки Urals. Отмечалось, что компании из Индии приобрели энергоносители после рекордного падения котировок на мировом рынке.

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