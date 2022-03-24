Курган, , 07:10 — REGNUM Бизнесмены Кургана критично отнеслись к претензиям прокуратуры по поводу необоснованно завышенных цен на товары. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Опоры России».

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Председатель Курганского регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова на совещании по соблюдению законодательства о ценообразовании объяснила надзорному ведомству, почему предприниматели подняли цены.

Председатель Курганского регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова «Неужели вы искренне считаете, что предприниматель, купив молоко у поставщика за 100 рублей, продаст его за 85? Это противоречит любым принципам экономики. Поставщик тоже повышает цену не просто так. Он завязан на своих партнеров, в большинстве своем, зарубежных. Даже то, что сейчас имеется на складах и было куплено по старым ценам, будет наценено с учётом того, что следующая партия придёт по такой космической стоимости, что можно сразу сворачивать бизнес. Чтобы не закрыться, сохранить рабочие места, выплачивать людям зарплату, отчислять налоги, предприниматели какое-то время будут вынуждены торговать в ноль и даже минус, а та прибыль, которая была получена при реализации товаров, купленных по старым ценам, уйдёт на покрытие этих расходов».

Ольга Лютикова подчеркнула, что бюджеты любого уровня почти полностью формируются за счёт бизнеса: крупного, среднего, мелкого. И сейчас главная задача сохранить предпринимательство в России в целом и в Зауралье в частности.

«Как потребитель, я не могу не ужасаться тому, что каждый день, придя в магазин, я вижу новые цены. Но как представитель бизнеса, я понимаю почему это происходит», — отметила Ольга Лютикова.

В итоге она призвала представителей органов исполнительной власти и надзорные ведомства не «кошмарить» бизнес. а отнестись к нему с пониманием.