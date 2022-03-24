Курган, 24 марта 2022, 07:10 — REGNUM Бизнесмены Кургана критично отнеслись к претензиям прокуратуры по поводу необоснованно завышенных цен на товары. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Опоры России».
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Председатель Курганского регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова на совещании по соблюдению законодательства о ценообразовании объяснила надзорному ведомству, почему предприниматели подняли цены.
Ольга Лютикова подчеркнула, что бюджеты любого уровня почти полностью формируются за счёт бизнеса: крупного, среднего, мелкого. И сейчас главная задача сохранить предпринимательство в России в целом и в Зауралье в частности.
«Как потребитель, я не могу не ужасаться тому, что каждый день, придя в магазин, я вижу новые цены. Но как представитель бизнеса, я понимаю почему это происходит», — отметила Ольга Лютикова.
В итоге она призвала представителей органов исполнительной власти и надзорные ведомства не «кошмарить» бизнес. а отнестись к нему с пониманием.