Курган, 24 марта 2022, 07:10 — REGNUM Бизнесмены Кургана критично отнеслись к претензиям прокуратуры по поводу необоснованно завышенных цен на товары. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Опоры России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Председатель Курганского регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова на совещании по соблюдению законодательства о ценообразовании объяснила надзорному ведомству, почему предприниматели подняли цены.

«Неужели вы искренне считаете, что предприниматель, купив молоко у поставщика за 100 рублей, продаст его за 85? Это противоречит любым принципам экономики. Поставщик тоже повышает цену не просто так. Он завязан на своих партнеров, в большинстве своем, зарубежных. Даже то, что сейчас имеется на складах и было куплено по старым ценам, будет наценено с учётом того, что следующая партия придёт по такой космической стоимости, что можно сразу сворачивать бизнес. Чтобы не закрыться, сохранить рабочие места, выплачивать людям зарплату, отчислять налоги, предприниматели какое-то время будут вынуждены торговать в ноль и даже минус, а та прибыль, которая была получена при реализации товаров, купленных по старым ценам, уйдёт на покрытие этих расходов».
Председатель Курганского регионального отделения «Опора России» Ольга Лютикова

Ольга Лютикова подчеркнула, что бюджеты любого уровня почти полностью формируются за счёт бизнеса: крупного, среднего, мелкого. И сейчас главная задача сохранить предпринимательство в России в целом и в Зауралье в частности.

«Как потребитель, я не могу не ужасаться тому, что каждый день, придя в магазин, я вижу новые цены. Но как представитель бизнеса, я понимаю почему это происходит», — отметила Ольга Лютикова.

В итоге она призвала представителей органов исполнительной власти и надзорные ведомства не «кошмарить» бизнес. а отнестись к нему с пониманием.