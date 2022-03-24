Новосибирск, , 07:08 — REGNUM С начала года на электронные сервисы правительства Новосибирской области зафиксировано более 1000 кибератак. Они были успешно пресечены. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

В свою очередь первый заместитель губернатора Юрий Петухов поручил руководителям министерств и ведомств вести личный контроль за соблюдением необходимых мер обеспечения кибербезопасности в работе всех информационных систем. Они должны своевременно информировать уполномоченные органы и региональный штаб по вопросам кибербезопасности о любых инцидентах, связанных с соблюдением цифровой безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске была пресечена противоправная деятельность студента, совершившего хакерскую атаку на информационный ресурс своего вуза.

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