Оренбург, , 07:07 — REGNUM В Оренбургской области таможенники не допустили незаконный вывоз крупных партий пшеницы и сахара за границу. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Продовольствие обнаружено на железнодорожной станции Илецк-1. К незаконному вывозу в Казахстан было готово почти 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка.

Стоит отметить, согласно Указу президента России от 8 марта 2022 года в целях обеспечения продовольственной безопасности действуют ограничения и запрет на вывоз ряда товаров. Восемь вагонов с зерном и вагон с сахарным песком возвратят отправителю.

С момента введения ограничений Самарская таможня выявила 20 тонн ячменя, 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонн автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, а также технологическое оборудование для предприятий питания. Все эти товары пытались незаконно вывезти за рубеж.