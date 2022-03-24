Якутск, 24 марта 2022, 07:10 — REGNUM В Якутии так остро стоит продовольственный вопрос потому, что и до введения санкций на некоторых территориях республики не хватало продуктов питания, и потому «взлетали» цены. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта политолог Андрей Данилов.
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Он объяснил, почему столько внимания сейчас уделяют продовольственной безопасности региона. Весной в Якутии должен быть создан запас продуктов питания, чтобы отправлять их во время навигации в отдалённые и труднодоступные населённые пункты. Если этого не сделать по рекам, потом возможности доставлять продовольствие длительное время не будет. И раньше возникали в регионе ситуации, что товары заканчиваются до открытия путей, а потому цены на них могут сильно повышаться.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта совещания на тему продовольственной безопасности Якутии будет проводить полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Особый акцент будет на теме северного завоза.