Якутск, , 07:10 — REGNUM В Якутии так остро стоит продовольственный вопрос потому, что и до введения санкций на некоторых территориях республики не хватало продуктов питания, и потому «взлетали» цены. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 24 марта политолог Андрей Данилов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Читайте также: В Якутии полпред Трутнев проверит обеспечение северного завоза

Он объяснил, почему столько внимания сейчас уделяют продовольственной безопасности региона. Весной в Якутии должен быть создан запас продуктов питания, чтобы отправлять их во время навигации в отдалённые и труднодоступные населённые пункты. Если этого не сделать по рекам, потом возможности доставлять продовольствие длительное время не будет. И раньше возникали в регионе ситуации, что товары заканчиваются до открытия путей, а потому цены на них могут сильно повышаться.

«Учитывая весь авось, в котором мы живём, товары могли не успеть закупить в нужном объёме. И стоимость товаров уже выросла из-за сомнений в том, будут ли что-то привозить летом, и по каким ценам — вот главные вопросы. Эти 13 млрд рублей антисанкционных — это может быть для одного посёлка, района много, но для масштабов всей Якутии может оказаться недостаточно. Топливо потребляется в колоссальных масштабах, например. Ситуация сложная ещё и потому, что и без санкций цены на северах были ужасающими — в том же Тикси, Чокурдахе, Черском. Там килограмм мандаринов за 1000 рублей — это просто текущая реальность. А как сейчас все эти перемены отразятся — неизвестно», — отметил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта совещания на тему продовольственной безопасности Якутии будет проводить полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Особый акцент будет на теме северного завоза.