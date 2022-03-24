Тегеран, , 07:42 — REGNUM 23 марта официальный представитель МИД Ирана и заместитель министра иностранных дел Саид Хатибзаде призвал государства-члены Организации исламских стран (ОИС) предотвратить вмешательства Израиля в дела мусульманского мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сделал эти замечания, выступая на встрече на уровне министров иностранных дел ОИС в Исламабаде (Пакистан).

Он отметил, что отсутствие безопасности и нестабильность в Западной Азии уходят корнями в палестинский кризис и организованную оккупацию палестинских земель израильским режимом. По его словам, данный кризис можно назвать самой сложной международной проблемой современного мира.

48-й саммит министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) проводится 22−23 марта в Исламабаде под лозунгом «Построение партнерских отношений во имя единства, справедливости и развития».