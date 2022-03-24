Красноярск, , 08:59 — REGNUM Укус белки опасен для человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Белка Andrey

Жительница края позвонила на горячую линию Роспотребнадзора и сообщила о том, что её дочь укусили белка. В ведомстве подчеркнули, что белки — переносчики многих инфекций (бешенство, лептоспироз, полиомиелит, столбняк). Также укус может стать причиной бактериальной, вирусной, паразитарной инфекции.

После укуса белки необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт. Пострадавшему нужно сделать прививку от бешенства.

«Взрослым и детям лучше кормить этих зверьков дистанционно, положив лакомство в кормушку, на пенёк или на землю», — советуют в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области в 2021 году было зарегистрировано 59 случаев лабораторно подтверждённого бешенства среди животных.

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