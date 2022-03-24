Хабаровск, , 07:05 — REGNUM В условиях санкционной политики власти Хабаровского края усилили поддержку бизнеса и развитие внутреннего туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства по туризму.

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«Хабаровскому краю есть что предложить и жителям региона, и его гостям. Это и отдых на туристических базах на берегу Амура, и различные экскурсионные туры в национальные села, и посещение природных достопримечательностей, которых у нас очень много», — рассказала и. о. министра туризма края Екатерина Пунтус.

По словам туроператоров региона, сегодня путешествия на Дальний Восток пользуются спросом, а это значит, что для турбизнеса края открываются новые ниши и направления для поездок.

Отмечается, что интерес проявляют и туристические агентства из других регионов страны, которые готовы включить путешествия по Хабаровскому краю в свои туристические продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии разрабатываются туристические маршруты в районы республики для самостоятельного посещения, а также маршруты выходного дня.