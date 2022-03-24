Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Госдепартамент США выделяет на «укрепление региональных СМИ в Европе и Евразии» в контексте ситуации на Украине грант на сумму $3 496 295. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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По мнению Госдепа, независимые СМИ по всей Европе и Евразии «сталкиваются с постоянным давлением со стороны различных внутренних и внешних субъектов», стремящихся манипулировать и контролировать в своих интересах информационную картину, что может «ограничить способность независимой прессы предоставлять точные репортажи». Зачастую независимые издания «борются в отрыве от других», сталкивающихся с аналогичными проблемами, «как в пределах одной страны, так и за её границами».

пресс-служба Госдепартамента США «Программа направлена на поддержку сильного независимого сектора СМИ в регионе, устойчивого к интересам влиятельных сторон, стремящихся манипулировать, изолировать или контролировать прессу».

Средства программы планируется использовать для поддержки, развития и совершенствования самых различных аспектов деятельности СМИ, прежде всего направленных на «производство и распространение» высококачественного и достоверного контента, «противодействующего дезинформации».

К участию в программе приглашаются страны центральной и восточной Европы, а также Южного Кавказа.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию в итальянской газете La Stampa примером особого цинизма среди газет, тиражирующих дезинформацию.

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