Вашингтон, 24 марта 2022, 06:57 — REGNUM Госдепартамент США выделяет на «укрепление региональных СМИ в Европе и Евразии» в контексте ситуации на Украине грант на сумму $3 496 295. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
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По мнению Госдепа, независимые СМИ по всей Европе и Евразии «сталкиваются с постоянным давлением со стороны различных внутренних и внешних субъектов», стремящихся манипулировать и контролировать в своих интересах информационную картину, что может «ограничить способность независимой прессы предоставлять точные репортажи». Зачастую независимые издания «борются в отрыве от других», сталкивающихся с аналогичными проблемами, «как в пределах одной страны, так и за её границами».
Средства программы планируется использовать для поддержки, развития и совершенствования самых различных аспектов деятельности СМИ, прежде всего направленных на «производство и распространение» высококачественного и достоверного контента, «противодействующего дезинформации».
К участию в программе приглашаются страны центральной и восточной Европы, а также Южного Кавказа.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию в итальянской газете La Stampa примером особого цинизма среди газет, тиражирующих дезинформацию.
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