Тегеран, 24 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. 23 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан подчеркнул, что Тегеран поддерживает сирийское правительство и народ, поскольку обе стороны находятся на одном фронте сражений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По прибытии в Дамаск иранский дипломат заявил журналистам, что он рад видеть, что отношения между Сирией и Ираном находятся в наилучшем состоянии.

«Вопрос экономического и торгового сотрудничества между двумя странами имеет первостепенное значение», — заявил высокопоставленный представитель, отметив, что обе стороны находятся на одном фронте и стремятся к расширению связей во всех областях.

«Мы находимся в одной и той же крепости, и Иран поддерживает сирийское руководство, правительство и народ», — сообщил глава МИД Ирана.

Возглавляя высокопоставленную делегацию, Амирабдоллахиан проводит переговоры с высокопоставленными сирийскими официальными лицами во время своего пребывания в Дамаске.

Иранский дипломат планирует посетить Бейрут (Ливан) в качестве второго этапа своего турне по региону.