Лиссабон, 24 марта 2022, 06:50 — REGNUM Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил новый состав португальского правительства, в котором большую часть постов достались женщинам, сообщает агентство Синьхуа.
Сообщается, что впервые в истории страны министерство обороны возглавила женщина — Элена Каррейрас. Новый состав правительства Португалии уже одобрил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза. Предполагается, что в должность новые министры вступят 30 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Перу Педро Кастильо принял верительные грамоты посла Португалии. Отмечалось, что главу португальской дипмиссии в Перу возглавит Жоаким де Лемос.