Хабаровск, , 06:58 — REGNUM В преддверии весенних школьных каникул базы отдыха и горнолыжные комплексы Хабаровского края организуют для детей и взрослых различные акции и развлекательные мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерстве туризма региона.

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«Одна из наших главных задач — развивать туризм внутри региона. Поэтому мы обратились к предпринимателям, которые оказывают услуги в сфере туризма, с предложением провести дни открытых дверей, бесплатные мастер-классы и иные акции, чтобы как можно больше жителей края могли отдохнуть с семьей, друзьями или провести коллективные выезды. И мы рады, что туристический бизнес откликнулся на нашу инициативу», — пояснила и. о. министра туризма края Екатерина Пунтус.

В ближайшие выходные, 26−27 марта, хабаровчане и жители близлежащих населенных пунктов смогут бесплатно посетить туристический комплекс в районе села Воронежское-1, а также получить скидки в 50% на подъём и катание на склонах, на аренду пикник-зон.

«Особое внимание уделено детям. Это наш им подарок к началу школьных каникул. Они могут бесплатно пользоваться игровыми автоматами, настольным теннисом, спортивным инвентарем, за исключением горнолыжного. 27 марта состоятся соревнования для детей по горным лыжам «Веселые снеговички», а также бесплатный мастер-класс по катанию на сноубордах и горных лыжах для детей и взрослых. Акция продолжится 2 и 3 апреля», — рассказали организаторы.

Акцию для жителей региона организует и популярный горнолыжный комплекс в Солнечном районе. 1 апреля дети до 17 лет и пенсионеры смогут бесплатно подниматься на склоны на гондольной канатной дороге.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье будет участвовать в грантах Ростуризма на поддержку проектов по развитию туристской инфраструктуры.