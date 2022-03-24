Тегеран, 24 марта, 2022, 07:38 — ИА Регнум. 23 марта президент Ирана Ибрагим Раиси в отдельных посланиях поздравил президента и премьер-министра Пакистана с Днём независимости. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси направил послания президенту ПакистанаАрифу Алви и премьер-министруИмрану Хану.

В послании своему коллеге глава исполнительной власти Ирана выразил удовлетворение дружественными связями между соседними странами, выразив надежду на то, что взаимные обмены будут расширяться и укрепляться больше, чем когда-либо прежде.

Иранский президент также обратился к премьер-министру Пакистана, заявив, что братские и дружественные отношения между Исламской Республикой Иран и Исламской Республикой Пакистан могут значительно расшириться в результате сотрудничества между властями обоих государств в различных областях и в соответствии с интересами обеих наций.

День Пакистана является национальным праздником, главным образом в ознаменование принятия первой конституции в стране.