Кемерово, , 06:48 — REGNUM Эвакуация горняков проводится на шахте «Осинниковская» в связи с выбросом угля и газа. Об этом 24 марта сообщили журналистам в экстренных службах.

По предварительным данным, около 04:00 по местному времени в шахте произошёл выброс угля и газа и частичное обрушение породы. Взрыва и возгорания не произошло. Предполагается, что под завалами может находиться один человек.

На место происшествия в срочном порядке выехали два отделения военизированной горноспасательной части. В настоящее время на поверхность вышли 73 человек, в шахте остаётся ещё 315 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе приостановлены все работы на шахте «Листвяжная».

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