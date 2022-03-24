Курган, , 06:46 — REGNUM В курганском городе Шадринске вынесен приговор угонщику инкассаторской машины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в марте шадринец обратился в полицию с заведомо ложным доносом о краже у него 135 тыс. рублей, затем в октябре того же года обвиняемый со служебной стоянки угнал инкассаторский автомобиль, на котором врезался в препятствие.

Суд признал жителя Шадринска виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и ложном доносе, и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганские полицейские вернули жителю Подмосковья угнанный два года назад автомобиль «Тойота».

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