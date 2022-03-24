Кемерово, , 06:45 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Осинниковская» произошла авария. На место выехали два отделения горноспасателей, сообщили сайту NGS42.RU в региональном главке МЧС России.

Представитель ведомства уточнил, что с предприятия эвакуируют работников.

Он уточнил, что в зоне обрушения находились несколько человек, с ним из них потеряна связь.

Напомним, 22 марта 2022 года из шахты «Листвяжная» в Белово из-за превышения концентрации газа были эвакуированы горняки.

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