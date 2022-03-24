Южно-Сахалинск, , 06:37 — REGNUM Паблики и СМИ, которые распространяют недостоверную информацию, в том числе о ходе спецоперации в защиту Донбасса, необходимо закрывать, а пользователям соцсетей не нужно реагировать на провокации в интернете, считает член правления Союза женщин России, общественница Елена Золотарёва.

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«У меня очень активная позиция по поводу ситуации на Украине и борьбы с фейками. Информационное пространство перенасыщено непроверенной информацией. Считаю, что надо закрывать паблики и СМИ, которые публикуют недостоверные факты, не реагировать на провокации в интернете и не отвечать на оскорбительные комментарии, которые последнее время появляются в адрес россиян. Мы должны вести себя корректно и доброжелательно, чтобы снизить ответный уровень агрессии в интернете. Главное сейчас — поддерживать друг друга», — цитирует Золотарёву телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию после своих военных преступлений по всему миру, написала китайская газета South China Morning Post.