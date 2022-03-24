Владивосток, , 06:40 — REGNUM Приморье будет участвовать в грантах Ростуризма на поддержку проектов по развитию туристской инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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По информации агентства по туризму Приморья, на федеральные субсидии вместе с предпринимателями можно открыть новые кемпинги и автокемпинги, обустроить пляжи и туристические маршруты, экскурсии, создавать визит-центры, системы маркировки и навигации и многое другое.

Сумма гранта — от 3 до 10 млн рублей, в зависимости от типа проекта. На всю грантовую программу в этом году заложено чуть более 3,5 млрд рублей.

«Агентство по туризму Приморского края формирует заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки», — сказала и. о. руководителя ведомства Надежда Удовенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России с 22 марта стартовал сбор заявок на три новые грантовые программы на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры. Заявки будут приниматься до 5 апреля.