Владивосток, , 06:25 — REGNUM Во Владивостоке сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Приморью при силовой поддержке офицеров отряда специального назначения «Гром» задержали директора аптеки, причастного к незаконной безрецептурной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей УМВД Ирина Сырова.

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В ходе обыска в аптеке на улице Надибаидзе были изъяты лекарственные препараты. Цена за блистер достигала порядка 3000−4000 рублей, что превышает официальную стоимость в десятки раз. Продавали наркозависимым препараты «из-под кассы»: без упаковки и со срезанными серийными номерами.

Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт сильнодействующих веществ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Задержанный отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух городах Югры, в Когалыме и Мегионе, ситуация с оборотом наркотиков стала критической.