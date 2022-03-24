Владивосток, , 06:21 — REGNUM Рыбная отрасль нуждается в оперативном импортозамещении. Из-за антироссийский санкций рыбопромышленный комплекс может столкнуться с проблемами с судоремонтами. По итогам совещания, которое прошло во Владивостоке, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал ряд поручений.

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«Рыбная отрасль сталкивается с рядом угроз, связанных с изменением рынков сбыта, со сложностями с поставками комплектующих для строительства судов, оборудования, в перспективе с судоремонтом», — сказал Трутнев.

Полпред поручил минпромторгу и Объединенной судостроительной компании разработать и представить детальный план-график по импортозамещению санкционных судовых узлов и компонентов, если поставка или замена на альтернативные аналоги не представляются возможными.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросам деятельности рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, которое он провёл во Владивостоке, поручил в кратчайший срок обеспечить устранение процедуры проведения экологической экспертизы по оформлению неквотируемых видов водных биоресурсов.