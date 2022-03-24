Белгород, , 06:38 — REGNUM Более 170 человек были эвакуированы из поселений Журавлевки и Нехотеевки, расположенных около границы с Украиной, вывезли в Белгород. Об этом 23 марта сообщил мэр города Антон Иванов.

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Всего из опасной зоны было вывезено 178 человек, из них 100 человек разместили в пунктах временного содержания, остальные уехали к родственниками. Отмечается, что в пункте временного размещения жителям сёл оказывается вся необходимая помощь и предоставлено питание.

Эвакуация жителей приграничных сёл началась после попадания в один из домов артиллерийского снаряда, выпущенного со стороны Украины. По предварительным данным, пострадали три человека. В Журавлевке и Нехотеевке был объявлен режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале эвакуации жителей сёл в белгородской области, расположенных рядом с украинской границей.

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