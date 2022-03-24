Омск, , 09:00 — REGNUM В Омске 21 марта состоялся вечер литературного клуба «Хит Стих», посвящённый дню поэзии. Как сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия, омские поэты поддержали российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Вечер литературного клуба «Хит Стих», посвящённый дню поэзии Фото предоставлено организаторами мероприятия

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«Призыв омского поэта Валерия Корешкова в поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине и его стихи о трагедии в Беслане собравшиеся встретили бурными аплодисментами», — говорится в сообщении.

На мероприятии были представлены патриотические и лирические произведения, стихотворения с экспрессивной молодёжной рифмой. К микрофону выходили как профессионалы, члены Союза писателей России, так и молодые авторы.

Собравшиеся хором исполнили песню на слова Роберта Рождественского из советского кинофильма «Неуловимые мстители».

На вечере прозвучали патриотичные стихи начинающей поэтессы о том, как в её душе слово «Россия» сливается с понятием справедливости, самоотверженности и правды.

«Думаю, правильно, что организаторы литературного клуба Лариса Штеле и Татьяна Щербань стараются избежать возможного разобщения своих участников по идеологическим принципам и свою задачу видят в том, чтобы поддержать в Омске ростки русской литературы. Но вот именно по этим росткам мы и видим, какая новая история России уже сейчас пишется языком поэзии», — подчеркнул омский общественник, участник поэтического вечера Юрий Белогорохов.

Как сообщало ИА REGNUM, ветераны боевых действий Омской области выступили в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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