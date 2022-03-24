Москва, , 06:08 — REGNUM В четверг, 24 марта, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами гололедица, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 25 марта в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью западный, юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C днём. Ночью — −4… +1 °C.

В пятницу, 25 марта, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +5… +10 °C, облачно, небольшой дождь, утром местами гололедица. Ночью в регионе ожидается −1… +4 °C, облачно, порывистый ветер, небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается облачная погода.

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