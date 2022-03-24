Анадырь, , 06:10 — REGNUM Бухтам в акватории Охотского моря в пределах внутренних российских морских вод присвоены наименования «Гилева» и «Новицкого» в честь исследователей побережий Камчатки, Чукотки и Курильских островов. Соответствующее распоряжение на основании экспертизы Росреестра подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Управления Росреестра по Магаданской области и Чукотке.

Дальний Восток России: Курилы и Охотское море Geo.historic.ru

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Алексей Гилев (1764 — точная дата смерти не установлена) — сержант геодезии, участвовал в исследовательской астрономической и географической экспедиции Биллингса — Сарычева (2-я Камчатская экспедиция), выполнял инструментальную съемку на Курильских островах, а также восточного берега Камчатки и отдельных бухт с измерением глубин фарватеров и течений, наблюдал за приливами, составлял описания и зарисовки береговой линии. Съемки Гилева использовали при составлении карт Крузенштерн, Головнин, Сарычев.

Василий Новицкий (точная дата рождения не установлена — 1847) — полковник корпуса флотских штурманов, исследователь Курильских островов. В 1807, 1809, 1811 и 1812 годах на шлюпе «Диана» под командованием Головнина совершил кругосветное плавание для проведения научных исследований в северной части Тихого океана, исследовал Курильские острова, составлял лоции.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая часть отряда кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России форсировала ледовые поля в южной части Охотского моря и прошла проливом Лаперуза в направлении Владивостока.