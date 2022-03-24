Токио, , 06:05 — REGNUM Власти Японии изучают последствия решения России о переходе к оплате за газ в рублях для недружественных государств, заявил глава японского минфина Сюнъити Судзуки в ходе заседания в парламенте.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь», — заявил он.

Также генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что правительство активно изучает ситуацию с поставками газа совместно с другими ведомствами и энергетическими компаниями. Отмечается, что доля поставок российского газа в Японию составляет 8,8% от общего объема импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил введения нового пакета санкций против России. По его словам, этим вопросом сейчас занимается японское правительство.