Тайбэй, 24 марта, 2022, 06:05 — ИА Регнум. В водах близ Тайваня произошло новое землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в водах уезда Тайтун на востоке Тайваня в 8:38 по пекинскому времени 24 февраля, сообщает Сейсмологический центр Китая (CENC).

Очаг землетрясения находился по координатам 23,24 градуса северной широты и 121,58 градуса восточной долготы, на глубине 24 км, сообщили в CENC.

Напомним, сутками ранее близ Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого один человек пострадал и произошли повреждения зданий.