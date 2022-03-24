Тайбэй, , 06:01 — REGNUM Один человек получил ранения, строящийся мост, а также стены нескольких домов рухнули после землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего на Тайване 23 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение aitoff

По данным метеорологического агентства Тайваня, подземные толчки ощущались по всему острову после того, как утром 23 марта на востоке Тайваня было зафиксировано более 80 толчков.

В поселке Чанбинь уезда Тайтун 88-летний мужчина получил травмы, в то время как 109-летний храм в поселке Ченгун был поврежден в результате землетрясения, сообщили власти, добавив, что на ряде дорог в поселках Чанбинь и Донхэ были обнаружены упавшие камни и обломки. В 18 школах были замечены треснувшие классные комнаты и поврежденные стены.

Строящийся мост в поселке Юйли уезда Хуалянь, стены нескольких домов и уличные фонари обрушились во время землетрясения, в то время как на горных дорогах также были замечены упавшие камни.

Около 1203 домохозяйств в южном уезде Пинтун столкнулись с отключением электроэнергии, сообщила Тайваньская энергетическая компания, отметив, что электроснабжение было полностью восстановлено. Землетрясение магнитудой 6,6 стало самым сильным землетрясением, зарегистрированным на Тайване в этом году.