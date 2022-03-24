Пекин, , 05:55 — REGNUM В режиме онлайн 22 марта состоялась церемония запуска Центра исследований и разработок вакцин БРИКС, передает агентство Синьхуа.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Во время церемонии министр науки и технологий Китая Ван Чжиган заявил, что Китай будет сотрудничать с другими странами БРИКС, чтобы использовать запуск центра как возможность для продвижения обменов и сотрудничества в области исследований, разработок и тестирования вакцин.

Китай будет работать с этими странами над совместным созданием заводов и взаимным признанием стандартов, чтобы укрепить защиту от COVID-19 и вселить надежду и уверенность в восстановлении мировой экономики, сказал Ван.

На церемонии пять стран БРИКС совместно предложили инициативу по укреплению сотрудничества в области вакцин для обеспечения доступности вакцин в развивающихся странах путем их справедливого распределения в качестве глобальных общественных благ.

Инициатива также направлена на укрепление потенциала стран БРИКС по борьбе с инфекционными заболеваниями и реагированию на события в области общественного здравоохранения.

Запуск Научно-исследовательского центра вакцин БРИКС и отмеченные выше инициативы знаменуют собой значительный шаг вперед в укреплении сотрудничества в области общественного здравоохранения и исследований и разработок вакцин между странами БРИКС. Соответствующие официальные лица и представители пяти стран БРИКС присутствовали на церемонии онлайн.