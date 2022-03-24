Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 марта снижением.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 448,96 пункта (1,29%), до уровня 34 358,50 пункта. S&P 500 подешевел на 55,38 пункта (1,23%), до уровня 4456,23 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 186,21 пункта (1,32%), до уровня 13 922,60 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,71 (3,31%), до уровня $115,70 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 22 марта ростом.

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