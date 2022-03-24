Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Высказывания Госдепа США о якобы «военных преступлениях» России на Украине выходят за рамки здравого смысла, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает пресс-служба дипмиссии на официальном канале в Telegram.

Анатолий Антонов Минобороны России

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По словам дипломата, Соединенные Штаты не имеют право судить о том, кто как проводит операции в мире.

«Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», — указал он.

По словам Антонова, таким образом Вашингтон пытается демонизировать Россию и продолжить разжигание русофобии по всему миру. В связи с этим российский посол призвал власти США остановиться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета South China Morning Post напомнила Соединенным Штатам о многочисленных военных преступлениях, совершенных американскими войсками в Ираке. По мнению китайских экспертов, США в подобных вопросах всегда руководствуются двойными стандартами.