Пекин, , 05:52 — REGNUM Госсовет КНР объявил о назначении и увольнении ряда должностных лиц, сообщает агентство Синьхуа.

На пресс-канцелярии Госсовета КНР Xinhuanet.com

21 марта стало известно, что Чжан Кэ был снят с должности генерального аудитора Государственного аудиторского управления КНР и назначен заместителем генерального аудитора управления. Ван Сяочжэнь был назначен вице-президентом госкорпорации China Media Group, в то время как Хуан Янь был назначен заместителем главы Национальной администрации по возрождению сельских районов.

Фу Цзыин был назначен советником по вопросам национальной безопасности Комитета по обеспечению национальной безопасности Специального административного района Макао, а Чжэн Синьцун и Инь Шухуа — техническими советниками комитета по национальной безопасности.

Тан Дэнцзе был отстранен от должности заместителя главы Национальной комиссии по развитию и реформам, а Шан Юн больше не будет занимать пост заместителя министра по чрезвычайным ситуациям.