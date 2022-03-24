Пекин, , 05:48 — REGNUM Главное управление Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) выпустило циркуляр, призывающий приложить усилия по обучению истории партии на регулярной и долгосрочной основе, сообщает агентство Синьхуа.

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В циркуляре, опубликованном 21 марта, говорится, что такие усилия будут направлены на обеспечение дальнейшего использования членами партии мудрости, почерпнутой из исторического опыта партии за прошедшее столетие, а также для укрепления единства, доверия и морального духа в партии.

В циркуляре подчеркивалась необходимость укрепления исторической уверенности членов партии и теоретической осведомленности в ходе кампании. Циркуляр также призвал членов КПК повысить свою политическую компетентность и отточить свои политические суждения, мышление и реализацию.

В циркуляре содержится настоятельный призыв к членам партии прилагать неустанные усилия для служения народу, продвижения великого основополагающего духа КПК и продвижения самореформирования партии.