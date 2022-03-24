Магадан, , 05:59 — REGNUM В Магаданский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступило 11 млн 549 тыс. рублей для помощи беженцам из Донбасса.

Помощь беженцам из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Наиболее крупные суммы — по 5 млн рублей — в фонд перечислили китайская «Юго-Западная горнопромышленная компания» и Особая экономическая зона. 500 тыс. рублей внес региональный Фонд социального партнерства. Остальные средства поступили от физических и юридических лиц», — сказал президент Магаданского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Магаданской областной Думы Владимир Милотворский.

Деньги переводят трудовые коллективы, общественники, бизнесмены и неравнодушные жители Колымы. Из фонда средства направлены в Ростовскую и Пензенскую области, принявшие наибольшее число эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приняла почти 400 тыс. человек с территории Донецкой и Луганской Народных республик, а также с Украины.