Владивосток, 24 марта, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке началась подготовка к участию в праздничных мероприятиях в четь Дня Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Администрация Приморского края День победы во Владивостоке

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В частях сформированы пешие парадные расчёты. Попавшие в них военнослужащие прошли курсы индивидуальной строевой подготовки и приступили к тренировкам в составе подразделений.

«С 1 апреля начнутся сводные тренировки всех парадных коробок на территории филиала Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота», — уточнили в пресс-службе ВВО.

Отмечается, что все тренировки проходят с соблюдением мер безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске мероприятия в День Победы пройдут без коронавирусных ограничений.