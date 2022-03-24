Москва, , 09:20 — REGNUM В библиотеках столицы пройдет Московская неделя детской книги (МНДК). Об этом 24 марта сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, в 2022 году специальную программу подготовили 137 столичных библиотек. В рамках мероприятия посетители смогут познакомиться с новинками литературы, задать вопросы популярным авторам и увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений.

«С 26 марта по 3 апреля в 137 библиотеках столицы ребят ждут встречи с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, а также викторины, конкурсы и показы мультфильмов. Всего запланировано порядка 300 событий», — сказала Сергунина.

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