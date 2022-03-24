Вашингтон, 24 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Совершить визиты в Израиль, Палестину, Марокко и Алжир планирует госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 23 марта сообщил портал Axios.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Ожидается, что поездка состоится после саммита НАТО, который запланирован на 24 марта в Брюсселе, а также после визита в Польшу, который состоится 25 и 26 марта. Блинкен будет в составе делегации сопровождать президента США Джозефа Байдена.

Визит Блинкена в Иерусалим ожидается 26 марта, здесь состоится встреча главы внешнеполитического ведомства США с членами правительства Израиля. После этого Блинкен отправится на Западный берег реки Иордан в город Рамаллу, где состоятся переговоры с представителями Палестины. Затем госсекретарь США посетит Марокко и Алжир.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одной из тем обсуждения в ходе разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом стали усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.