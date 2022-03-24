Госсекретарь США планирует посетить Израиль, Палестину, Марокко и Алжир
Вашингтон, 24 марта, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Совершить визиты в Израиль, Палестину, Марокко и Алжир планирует госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 23 марта сообщил портал Axios.
Ожидается, что поездка состоится после саммита НАТО, который запланирован на 24 марта в Брюсселе, а также после визита в Польшу, который состоится 25 и 26 марта. Блинкен будет в составе делегации сопровождать президента США Джозефа Байдена.
Визит Блинкена в Иерусалим ожидается 26 марта, здесь состоится встреча главы внешнеполитического ведомства США с членами правительства Израиля. После этого Блинкен отправится на Западный берег реки Иордан в город Рамаллу, где состоятся переговоры с представителями Палестины. Затем госсекретарь США посетит Марокко и Алжир.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что одной из тем обсуждения в ходе разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом стали усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса.