Лос-Анджелес, США, , 05:40 — REGNUM Оскар Айзек ответил на вопрос о том, на каком этапе находится проект экранизации видеоигры Metal Gear Solid. Об этом 23 марта сообщил портал Comicbook.

Оскар Айзек Скриншот видео на YouTube

Во время очередного интервью Айзек сказал, что на данный момент создатели фильма находятся в поиске интересного сюжета. Редакция издания отметила, что это по сути означает, что картина пока даже не имеет законченного сценария, однако Айзека дал понять, что проект всё же не закрыт.

Она также напомнило, что в декабре 2019 года режиссёр Джордан Вот-Робертс сообщил, что у него есть определённые сценарные наброски. Как предположил автор статьи, вероятно, после того, как Айзек подписал контракт, продюсеры решили придумать новую историю.

Для справки: релиз оригинальной игры Metal Gear Solid состоялся в 1998 году. Проект её экранизации был анонсирован много лет назад, Джордан Вот-Робертс присоединился к нему в 2014 году. В декабре 2020-го СМИ сообщили, что Оскар Айзек сыграет в картине главную роль.

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