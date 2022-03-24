Владивосток, 24 марта 2022, 05:34 — REGNUM Во Владивостоке 24 марта состоялись похороны Андрея Полякова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.
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«Родные, сослуживцы, власти Владивостока и горожане прощаются со старшим прапорщиком подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота Андреем Поляковым. Он погиб при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине», — сообщил телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».
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Как сообщало ИА REGNUM, жители Севастополя, военнослужащие Черноморского флота торжественно простились с заместителем командующего ЧФ РФ Андреем Палием, погибшим в бою за Мариуполь. Церемония прощания состоялась 23 марта в театре Черноморского флота.