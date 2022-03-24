Тайбэй, 24 марта, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи у побережья Тайваня, сообщает Китайский центр мониторинга землетрясений.

Martin Luff Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 23,24 градуса северной широты и 121,58 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 24 километра. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Тайване зафиксировали 79 афтершоков после землетрясения магнитудой 6,6. Тогда сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.