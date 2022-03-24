Якутск, 24 марта 2022, 05:32 — REGNUM Людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, в Якутске готовы разместить в студенческом общежитии. Там для беженцев приготовили 144 места, сообщил в своём телегам-канале мэр столицы Якутии Евгений Григорьев.
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Он осмотрел временный пункт для размещения людей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.