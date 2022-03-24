Якутск, 24 марта, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик, в Якутске готовы разместить в студенческом общежитии. Там для беженцев приготовили 144 места, сообщил в своём телегам-канале мэр столицы Якутии Евгений Григорьев.

Пресс-служба правительства Удмуртии Пункт временного размещения

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«Во временном пункте размещения классические студенческие комнаты, кабинет психологической и медицинской помощи, бытовые принадлежности. Наша задача поддержать людей, организовать условия для их адаптации», — отметил глава города.

Он осмотрел временный пункт для размещения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нерюнгринском районе Якутии приняли четыре семьи из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регион приехали двенадцать человек, в том числе дети.