Лос-Анджелес, США, 24 марта, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Оскар Айзек рассказал о том, какова была его первая реакция, когда он надел костюм главного героя сериала «Лунный рыцарь». Об этом 23 марта сообщил портал Comicbook.

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«Я бы не сказал, что я проскользнул в него», — сказал Айзек, когда его спросили о том, было ли ему сложно надевать костюм. Актёр отметил, что это было больше похоже на то, что его «втиснули, запихнули и вдавили» в одеяние супергероя.

Ранее Marvel опубликовала новый трейлер сериала «Лунный рыцарь». В этом видео студия показала новые экшн-сцены, а также момент, когда одна из личностей главного героя разговаривает с другой. Премьера шоу состоится на сайте Disney Plus 30 марта 2021 года.