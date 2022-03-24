Североморск, Мурманская область, 24 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. На Кольском полуострове 23 марта начались лётные тактические учения палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 Северного флота (СФ) ВМФ России, в ходе которых морские лётчики отработают перехват самолётов и крылатых ракет противника и тактику ведения воздушного боя над Баренцевым морем. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Палубный истребитель Су-33

пресс-служба СФ «Полёты проходят с аэродрома Североморск-3 над Кольским полуостровом и над Баренцевым морем. В ходе учений лётчики выполнят стрельбу ракетами по воздушным целям, а также отработают бомбометание на полигоне».

Учения, в которых задействованы два корабельных истребительных авиаполка, проходят в соответствии с годовым планом боевой подготовки лётных частей армии ВВС и ПВО Северного флота и продлятся несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России впервые представило кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 в ходе проведения военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.